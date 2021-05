“Sentito? Gliel’ha detto…”. Ilary Blasi, che gaffe all’Isola dei Famosi: non si è accorta, ma il microfono era aperto… (Di martedì 11 maggio 2021) Un’altra puntata dell’Isola dei Famosi è volata via, e abbiamo potuto ammirare sempre più le meravigliose dinamiche dell’essere umano. Non dimentichiamo che questa edizione del reality è iniziata con una gaffe di Ilary Blasi qualche sfuriata di troppo anche nei confronti dei naufraghi. Tanto da essere definita un po’ strana, la presentazione di quest’anno della Blasi. Ma tant’è, Ilary Blasi rimane comunque molto amata dal pubblico soprattutto per i suoi momenti veraci. Ad esempio quando decide di non seguire il gobbo e dà il meglio sé e dimostrando di essere una di noi un bel po’ ‘caciarona’. Proprio ieri sera è avvenuta un’altra delle sue magie. Ieri sera Ilary Blasi all’Isola dei Famosi ha fatto una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Un’altra puntata dell’Isola deiè volata via, e abbiamo potuto ammirare sempre più le meravigliose dinamiche dell’essere umano. Non dimentichiamo che questa edizione del reality è iniziata con unadiqualche sfuriata di troppo anche nei confronti dei naufraghi. Tanto da essere definita un po’ strana, la presentazione di quest’anno della. Ma tant’è,rimane comunque molto amata dal pubblico soprattutto per i suoi momenti veraci. Ad esempio quando decide di non seguire il gobbo e dà il meglio sé e dimostrando di essere una di noi un bel po’ ‘caciarona’. Proprio ieri sera è avvenuta un’altra delle sue magie. Ieri seradeiha fatto una ...

