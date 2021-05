Semplici | “Salvezza? Ci ho creduto fin dal primo giorno Sono fiorentino | ma sono anche un professionista”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 11 maggio 2021) L’allenatore del Cagliari, Leonardo, ha parlato in conferenza stampa della partita in vista contro la Fiorentina per avvicinarsi alla: “Per quanto riguarda il mio cammino,contento di quello che i ragazziriusciti a dimostrare: credo che il nostro percorso sia sotto gli occhi di tutti, nel calcio esistono gli episodi per tutti ma noi guardiamo soltanto alla gara di domani. Dal mio arrivo abbiamo fatto solo partite di questo tipo: tuttestate una finale di campionato, domani non cambierà l’approccio. Abbiamo tirato fuori un grande carattere e una grande mentalità, dunque affronteremo la Fiorentina come abbiamo fatto con le altre:loro hanno vissuto una stagione simile alla nostra, non meritavano ...