Sei dosi di vaccino Pfizer "per sbaglio"? "Mi fa male tutto", effetti sconcertanti: cosa può succedere alla 23enne di Massa (Di martedì 11 maggio 2021) cosa può succedere alla 23enne tirocinante di Massa a cui sono state iniettate per sbaglio sei dosi di vaccino Pfizer? "Mi fa male tutto, ho paura", spiega la ragazza, che però non colpevolizza l'infermiera e annuncia di non voler denunciare nessuno. L'Asl Toscana Nord Ovest ha spiegato il caso parlando di "calo cognitivo". In altre parole, una distrazione. "Vorrei incontrarla per dirle di non sentirsi in colpa e di non avere paura per me. Vorrei che insieme superassimo questo momento", sono le parole della ragazza per l'infermiera, "sotto choc" per quanto accaduto. "Ho capito subito che qualcosa non era andata per il verso giusto. L'infermiera era agitata, molto spaventata - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)puòtirocinante dia cui sono state iniettate perseidi? "Mi fa, ho paura", spiega la ragazza, che però non colpevolizza l'infermiera e annuncia di non voler denunciare nessuno. L'Asl Toscana Nord Ovest ha spiegato il caso parlando di "calo cognitivo". In altre parole, una distrazione. "Vorrei incontrarla per dirle di non sentirsi in colpa e di non avere paura per me. Vorrei che insieme superassimo questo momento", sono le parole della ragazza per l'infermiera, "sotto choc" per quanto accaduto. "Ho capito subito che qualnon era andata per il verso giusto. L'infermiera era agitata, molto spaventata - ...

