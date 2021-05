Scuotono la figlia di 8 mesi provocandole strabismo permanente | la condanna dopo mesi di processo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuotono figlia

NewNotizie

È quello di una coppia, marito e moglie di 50 e 34 anni, colpevoli di aver fatto diventare strabica ladi soli otto mesi dopo aver ripetutamente scossa, provocandole gravi emorragie cerebrali ...Tutta la comunità di Travagliato è ancora sotto choc per quanto accaduto: padre eche se ne ... in particolare alla moglie - ha commentato il sindaco Renato Pasinetti - queste tragedie...A Travagliato sono giorni di dolore e sgomento. I feretri di Danilo Ghitti e di sua figlia Chiara, morti sabato a Cremona in un tragico incidente in moto, saranno oggi in paese, nella loro casa nella ...Di tutte le mamme e figlie celeb, ecco le 10 più legate tra loro o più amate. La Festa della Mamma tra scatti social e messaggi sociali.