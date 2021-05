Scuole Plastic Free | 60 fontanelle di erogazione di acqua potabile | per un risparmio di 6 | 17 tonnellate di plastica

Advertising

Luca Galvani

Una riduzione di oltre 6 tonnellate all'anno di rifiuti di plastica: questo è il risultato atteso del progetto 'free' del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma, co - finanziato da ATERSIR. Il progetto prevede l'installazione di 60 fontanelle distributrici di acqua potabile e ...11/05/2021 Parte oggi nelledell'infanzia di Bitonto "La mia Scuola èfree", progetto promosso da Legambiente Puglia e dal circolo locale di Bitonto 'Pino Di Terlizzi' per contribuire a nuovi modelli di produzione ...Un progetto nelle scuole dell’infanzia per contrastare l’uso della plastica da esportare in tutta la Puglia È partito questa mattina nelle scuole dell’infanzia di Bitonto il progetto “La mia Scuola è ...“La mia Scuola è plastic free”, nelle scuole dell’infanzia di Bitonto un progetto per contrastare l’uso della plastica. 11/05/2021. Parte oggi nelle scuole dell’infanzi ...