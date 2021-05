Scuole paritarie, Italia Viva: “Il governo non le dimentichi, dobbiamo sostenere tutti i ragazzi” (Di martedì 11 maggio 2021) ''dobbiamo aiutare e sostenere tutti i ragazzi e tutte le Scuole senza alcuna distinzione: gli istituti statali e quelli paritari formano infatti un unico sistema dì istruzione''. Lo dichiarano Gabriele Toccafondi e Daniela Sbrollini, capigruppo di Italia Viva in commissione Cultura alla Camera e al Senato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) ''aiutare ee tutte lesenza alcuna distinzione: gli istituti statali e quelli paritari formano infatti un unico sistema dì istruzione''. Lo dichiarano Gabriele Toccafondi e Daniela Sbrollini, capigruppo diin commissione Cultura alla Camera e al Senato. L'articolo .

Advertising

LaFrancaEffe : RT @NotizieProVita: Tra le tante emergenze che ci sono in #Italia, non solo #Covid, #lavoro e crisi economica. Anche le #scuole, soprattutt… - NotizieProVita : Tra le tante emergenze che ci sono in #Italia, non solo #Covid, #lavoro e crisi economica. Anche le #scuole, soprat… - zarlino : @JayPolemica @GioSallusti @KelleddaMurgia @Libero_official Ho detto curriculare? L'hai detto tu. Ma 'insegnare obbl… - Saverio1234S : Ecco come le scuole paritarie sono discriminate dal Decreto Sostegni - UilscuolaC : Scuole paritarie e bandi Pon, Turi (Uil): chiedono equità o vogliono privilegi? Le regole vanno rispettate - Orizzo… -