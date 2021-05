Scuola, Anief al ministro Bianchi: “Aprire tavolo urgente per emergenza precariato” (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos/Labitalia) – “Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, chiede al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, l’apertura del tavolo urgente previsto dal patto per la Scuola. Bisogna assumere in ruolo gli insegnanti dalle graduatorie provinciali per le supplenze per titoli e servizi, dopo aver esaurito le graduatorie dei concorsi e le GaE. Serve una specifica indennità di incarico per i precari con 24 mesi di servizio, la parità di trattamento retributiva e giuridica nel prossimo ccnl, l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto”. Sono queste le richieste che il giovane sindacato, di recente divenuto rappresentativo, dopo aver visto accolta dal Comitato europeo dei diritti sociali l’ennesima denuncia sullo sfruttamento del precariato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos/Labitalia) – “Marcello Pacifico, presidente nazionale, chiede aldell’Istruzione, Patrizio, l’apertura delprevisto dal patto per la. Bisogna assumere in ruolo gli insegnanti dalle graduatorie provinciali per le supplenze per titoli e servizi, dopo aver esaurito le graduatorie dei concorsi e le GaE. Serve una specifica indennità di incarico per i precari con 24 mesi di servizio, la parità di trattamento retributiva e giuridica nel prossimo ccnl, l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto”. Sono queste le richieste che il giovane sindacato, di recente divenuto rappresentativo, dopo aver visto accolta dal Comitato europeo dei diritti sociali l’ennesima denuncia sullo sfruttamento del...

Advertising

StraNotizie : Scuola, Anief al ministro Bianchi: 'Aprire tavolo urgente per emergenza precariato' - TV7Benevento : Scuola, Anief al ministro Bianchi: 'Aprire tavolo urgente per emergenza precariato'... - PacificoTweet : Il Covid non è al capolinea, Anief: a settembre serviranno 50mila Ata in più e l’assunzione su tutti i posti vacant… - GiovanniRoi : Patto per la scuola, Pacifico (Anief): “Subito il tavolo per il reclutamento”. Ma questo dimostra a Pacifico di avere rispetto su tutto. - infoitinterno : Patto per la scuola, Pacifico (Anief): “Subito il tavolo per il reclutamento” -