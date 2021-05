Sconcerti: “Sarri al Napoli? Lui e ADL si sono parlati, tonerebbe al 100% ma ad una condizione” (Di martedì 11 maggio 2021) Il giornalista rivela un importante retroscena e non esclude la possibilità di vedere il tecnico di nuovo in azzurro Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 11 maggio 2021) Il giornalista rivela un importante retroscena e non esclude la possibilità di vedere il tecnico di nuovo in azzurro Marioè intervenuto ai microfoni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

anteprima24 : ** #Totoallenatore #Napoli, Sconcerti: 'Sarri tornerebbe a #Napoli ma ad una condizione' ** - sscalcionapoli1 : Sconcerti: “Sarri ed ADL si sono sentiti mesi fa in merito a questo possibile ritorno” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BDC - Sconcerti: 'Sarri ed ADL si sono sentiti mesi fa in merito a questo possibile ritorno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BDC - Sconcerti: 'Sarri ed ADL si sono sentiti mesi fa in merito a questo possibile ritorno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BDC - Sconcerti: 'Sarri ed ADL si sono sentiti mesi fa in merito a questo possibile ritorno' -