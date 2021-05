Sciopero dei mezzi e Giro d’Italia: disagi in vista in Emilia-Romagna (Di martedì 11 maggio 2021) Per mercoledì 12 maggio 2021 è stato indetto in Emilia-Romagna da Usb (Unione sindacale di base) uno Sciopero di quattro ore per il Trasporto pubblico locale. Nulla di particolarmente sconvolgente, se non fosse che al disagio che da sempre accompagna gli scioperi dei mezzi si aggiunge, in concomitanza, il passaggio del Giro d’Italia. Sciopero e corsa avranno dunque un effetto doppio sul servizio bus, come conferma Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna), che ha avvisato con queste parole i propri utenti: “Mercoledì sono possibili disagi per il servizio di trasporto pubblico in città e nel bacino metropolitano bolognese per il passaggio del Giro d’Italia e per lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Per mercoledì 12 maggio 2021 è stato indetto inda Usb (Unione sindacale di base) unodi quattro ore per il Trasporto pubblico locale. Nulla di particolarmente sconvolgente, se non fosse che alo che da sempre accompagna gli scioperi deisi aggiunge, in concomitanza, il passaggio dele corsa avranno dunque un effetto doppio sul servizio bus, come conferma Tper (Trasporto Passeggeri), che ha avvisato con queste parole i propri utenti: “Mercoledì sono possibiliper il servizio di trasporto pubblico in città e nel bacino metropolitano bolognese per il passaggio dele per lo ...

