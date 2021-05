Scarpe Lidl di nuovo sul mercato: a Milano si scatena la ressa (Di martedì 11 maggio 2021) Sono finalmente tornate nei negozi Lidl le Scarpe, ormai diventate un accessorio cult, che a novembre scorso avevano scatenato l’assalto ai negozi della catena di supermercati tedesca. Le sneakers giallo-blu in edizione limitata sono tornate in vendita a 12,99 euro nei circa 680 punti vendita italiani, provocando con molta probabilità dei cocenti malumori in chi le aveva comprate a prezzi astronomici sulle piattaforme online, a seguito dell’operazione speculativa che aveva preso avvio proprio qualche mese fa. Ancora una volta la corsa ad aggiudicarsi le ormai celebre Scarpe ha provocato resse ed assembramenti, l’episodio più eclatante è successo a Milano. Seguici su Metropolitan Magazine Giulia Moretti L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Sono finalmente tornate nei negozile, ormai diventate un accessorio cult, che a novembre scorso avevanoto l’assalto ai negozi della catena di supermercati tedesca. Le sneakers giallo-blu in edizione limitata sono tornate in vendita a 12,99 euro nei circa 680 punti vendita italiani, provocando con molta probabilità dei cocenti malumori in chi le aveva comprate a prezzi astronomici sulle piattaforme online, a seguito dell’operazione speculativa che aveva preso avvio proprio qualche mese fa. Ancora una volta la corsa ad aggiudicarsi le ormai celebreha provocato resse ed assembramenti, l’episodio più eclatante è successo a. Seguici su Metropolitan Magazine Giulia Moretti L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

BobbiaOdille : CONSUMISMO PAZZESCO, PAZZESCO! DIEGO FUSARO: In coda per le scarpe Lidl a Milano. Il gregge degli ultim...… - MicheleYorick73 : Chiamali cojoni! Guardando i colori hanno rivestito le Lidl. Mo' se spiega il perché de tutti quei broker di scarpe… - MicheleYorick73 : @Acid0_nucleic0 Guardando i colori hanno rivestito le Lidl. Mo' se spiega il perché de tutti quei broker di scarpe.… - Automoto_it : Dopo scarpe, robot da cucina ed altre offerte andate a ruba, Lidl Germania propone anche il leasing su alcune vettu… - MattiaSalviato : @MichGPS @Davidone74 La gente è pazza cazzo! Tutto questo perché l'idea di comprare a pochi € per rivendere e 'fare… -