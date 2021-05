Scarlett Johansson contro i Golden Globes: “Organizzazione sessista e razzista, urgente attuare un piano di riforme” (Di martedì 11 maggio 2021) Polemiche infuocate a Hollywood contro i Golden Globes, da sempre considerati l’anticamera dei premi Oscar. In particolare nel mirino sono finiti gli organizzatori e rappresentanti dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA), un’Organizzazione formata da circa 90 giornalisti professionisti che rappresentano l’industria del cinema statunitense tra giornali e riviste, in 55 Paesi nel mondo. Scarlett Johansson si è scagliata apertamente contro l’Organizzazione puntando il dito contro la composizione della giuria. Gli organizzatori sono stati accusati di mancanza di pluralismo e di far parte di un meccanismo poco trasparente. Intanto nelle scorse ore l’organismo ha votato una riforma per ampliare i suoi membri e rendere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Polemiche infuocate a Hollywood, da sempre considerati l’anticamera dei premi Oscar. In particolare nel mirino sono finiti gli organizzatori e rappresentanti dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA), un’formata da circa 90 giornalisti professionisti che rappresentano l’industria del cinema statunitense tra giornali e riviste, in 55 Paesi nel mondo.si è scagliata apertamentel’puntando il ditola composizione della giuria. Gli organizzatori sono stati accusati di mancanza di pluralismo e di far parte di un meccanismo poco trasparente. Intanto nelle scorse ore l’organismo ha votato una riforma per ampliare i suoi membri e rendere ...

