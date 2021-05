Sassuolo ultima spiaggia per Pirlo. Juventus, così male solo dal 2009 al 2011 (Di martedì 11 maggio 2021) Nel settembre 2018 Cristiano Ronaldo segnò il suo primo gol in Serie A al Sassuolo. L’obiettivo era lo Scudetto e la continuità di un ciclo storico, non certo la qualificazione in Champions League che, tre anni dopo, contro i neroverdi è un obiettivo più che in discussione. Dopo trentacinque giornate di campionato, la Juventus ha raccolto 69 punti e da quando la Serie A è a venti squadre ha fatto peggio solo nelle tre stagioni consecutive incastonate tra il 2009 e il 2011. Dopo nove Scudetti consecutivi, l’impero Juventus frana nel modo più inaspettato: lo Scudetto è stato un miraggio da febbraio in poi e persino la corsa Champions si è messa in salita. Sono sedici i punti in meno rispetto ad una stagione che costò l’esonero a Sarri. Per Andrea Pirlo ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Nel settembre 2018 Cristiano Ronaldo segnò il suo primo gol in Serie A al. L’obiettivo era lo Scudetto e la continuità di un ciclo storico, non certo la qualificazione in Champions League che, tre anni dopo, contro i neroverdi è un obiettivo più che in discussione. Dopo trentacinque giornate di campionato, laha raccolto 69 punti e da quando la Serie A è a venti squadre ha fatto peggionelle tre stagioni consecutive incastonate tra ile il. Dopo nove Scudetti consecutivi, l’imperofrana nel modo più inaspettato: lo Scudetto è stato un miraggio da febbraio in poi e persino la corsa Champions si è messa in salita. Sono sedici i punti in meno rispetto ad una stagione che costò l’esonero a Sarri. Per Andrea...

