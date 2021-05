Sassuolo Juventus probabili formazioni, Pirlo rilancia Dybala-Ronaldo (Di martedì 11 maggio 2021) Sassuolo Juventus probabili formazioni – Dopo la disfatta contro il Milan e tutto il caos generato dal quinto posto in classifica, la Juventus torna in campo. Partita complicata quella di domani alle 20.45 tra Sassuolo e Juventus. I bianconeri per qualificarsi in Champions hanno bisogno di pensare solo alla vittoria, senza fare calcoli. Pirlo domani tenterà il tutto per tutto, risvegliando una squadra che contro i rossoneri è parsa svogliata. Sassuolo Juventus probabili formazioni, chi gioca Tutti i giocatori a disposizione di Pirlo per tentare il disperato assalto alla zona Champions League. In attacco dovrebbe toccare a Dybala far coppia con ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 maggio 2021)– Dopo la disfatta contro il Milan e tutto il caos generato dal quinto posto in classifica, latorna in campo. Partita complicata quella di domani alle 20.45 tra. I bianconeri per qualificarsi in Champions hanno bisogno di pensare solo alla vittoria, senza fare calcoli.domani tenterà il tutto per tutto, risvegliando una squadra che contro i rossoneri è parsa svogliata., chi gioca Tutti i giocatori a disposizione diper tentare il disperato assalto alla zona Champions League. In attacco dovrebbe toccare afar coppia con ...

