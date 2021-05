Sassuolo-Juventus, Pirlo: “Dobbiamo credere alla Champions, ho una speranza” (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea Pirlo si proietta alla sfida in casa del Sassuolo.VIDEO Del Piero, buon sangue non mente! L’ex Juventus ammira le prodezze dei figli sul campoIl tecnico bianconero affronterà nel turno infrasettimanale l'ostico Sassuolo in trasferta, una sfida delicata che diventa già decisiva per la corsa Champions. Il club piemontese rischia seriamente di non accedere ai gironi della più celebre competizione europea, le parole dell'allenatore bresciano in conferenza stampa.VIDEO Milan, l’ascesa di Brahim Diaz: il gol contro la Juventus e tutti i suoi numeri"Mi sono adattato per cause interne, tra infortuni e covid. Non ho mai messo la stessa formazione perché non ho mai avuto gli stessi giocatori a disposizione. Mi sono adattato a tutte le circostanze e quindi ogni partite ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Andreasi proiettasfida in casa del.VIDEO Del Piero, buon sangue non mente! L’exammira le prodezze dei figli sul campoIl tecnico bianconero affronterà nel turno infrasettimanale l'osticoin trasferta, una sfida delicata che diventa già decisiva per la corsa. Il club piemontese rischia seriamente di non accedere ai gironi della più celebre competizione europea, le parole dell'allenatore bresciano in conferenza stampa.VIDEO Milan, l’ascesa di Brahim Diaz: il gol contro lae tutti i suoi numeri"Mi sono adattato per cause interne, tra infortuni e covid. Non ho mai messo la stessa formazione perché non ho mai avuto gli stessi giocatori a disposizione. Mi sono adattato a tutte le circostanze e quindi ogni partite ...

