Santoro antiCav? Sallusti lo asfalta | Cos' eri tu | cos' erano le tue trasmissioni Brutale faccia a faccia da Porro | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) "Non la vedrete più questa televisione". Michelee Alessandroda Nicolaa Quarta repubblica,no con un sorriso pieno di nostalgia lo stralcio della mitica puntata di Servizio Pubblico del gennaio 2011, quella della indimenticabile intervista di Silvio Berlusconi. Il Cav contesta ala presenza di Marco Travaglio, "10 condanne per diffamazione", il giornalista che gli rin"Eallora cos'è?", l'ex premier che costringe il direttore del Fatto quotidiano ad alzarsi per poi spolverare e pulire la poltroncina su cui si si siederà. In una parola: cult. "Quella scena di disprezzo per il suo interlocutore pensavo ...