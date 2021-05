Sanità | Aism | ‘7 mln caregiver senza diritti ma con più lavoro durante pandemia’

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 maggio 2021) In Italia ci sono circa 7 milioni difamiliari (dati Istat), in particolare donne tra i 45 e 54 anni e anziani tra i 65 e 74, che accudiscono persone fragili e vulnerabili a causa dell’età avanzata, di una disabilità o di una malattia cronica.la pandemia il loro compito è aumentato “eppure il loro ruolo non è ancora riconosciuto a livello giuridico. La figura delnon è nuova. Esiste in vari provvedimenti che via via sono stati emanati nel corso degli anni da parte dello Stato, nei documenti di pianificazione sanitaria, o a livello delle singole regioni. Tuttavia, ancora oggi manca un quadro certo di riconoscimento, disoggettivi e di tutele per queste figure che vivono in una situazione di incertezza e precarietà”. Così Paolo Bandiera, direttore Affari generali Associazione ...