Sandra e Raimondo, unici e indimenticabili. Giorgia Meloni: «Quanto ci mancate» (Di martedì 11 maggio 2021) Una coppia straordinaria. Inossidabile. Nella vita e sulla scena. Oltre mezzo secolo insieme. Raimondo Vianello e Sandra Mondaini: due colossi della storia televisiva italiana e non solo. Di un umorismo che sprizzava intelligenza, ironici, raffinati, caustici. Hanno fatto ridere (o sorridere amaramente) generazioni di italiani. Sandra e Raimondo Vianello, il ricordo della Meloni su Facebook L'attore scomparso il 15 aprile 2010 (Sandra pochi mesi dopo) avrebbe compiuto pochi giorni fa 99 anni. E al grande Raimondo, di cui è impossibile parlare senza citare Sandrina, come la chiamava affettuosamente, Giorgia Meloni dedica un post affettuoso. Anche la leader di Fratelli d'Italia è tra gli italiani che si fermano incantati. Quando la tv ...

