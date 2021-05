San Marino libero dal coronavirus, contagi zero. La ricetta? Fregarsene dell'Europa e accordi con Putin (Di martedì 11 maggio 2021) San Marino è l'unico stato dell'Unione Europea dove i contagi da coronavirus sono da alcuni giorni sostanzialmente azzerati. Un risultato ottenuto fregandosene delle direttive dell'Unione Europea stessa. La piccola repubblica è infatti il fiore all'occhiello della campagna russa di immunizzazione del mondo: primo territorio a utilizzare lo Sputnik V oltre la cortina sanitaria. Nonostante i dubbi delle autorità italiane, il governo del Titano si è accordato con gli uomini di Vladimir Putin per ottenere una fornitura del vaccino che l'Ema, agenzia europea del farmaco, non ha mai neanche voluto prendere in esame come possibile rimedio contro il Covid. Certo, in condizioni simili ci voleva coraggio per iniettarsi il medicinale prodotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Sanè l'unico stato'Unione Europea dove idasono da alcuni giorni sostanzialmente azzerati. Un risultato ottenuto fregandosenee direttive'Unione Europea stessa. La piccola repubblica è infatti il fiore all'occhielloa campagna russa di immunizzazione del mondo: primo territorio a utilizzare lo Sputnik V oltre la cortina sanitaria. Nonostante i dubbie autorità italiane, il governo del Titano si è accordato con gli uomini di Vladimirper ottenere una fornitura del vaccino che l'Ema, agenzia europea del farmaco, non ha mai neanche voluto prendere in esame come possibile rimedio contro il Covid. Certo, in condizioni simili ci voleva coraggio per iniettarsi il medicinale prodotto ...

Advertising

Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - Inter_Women : ?? | POKERISSIMO 4 reti di #Tarenzi e gol di #Simonetti: cinquina di #InterWomen a San Marino Il match report ?? - gooblin73_83196 : RT @lucabattanta: Sputnik a San Marino. Ho sempre più l'idea che in UE ed in Italia la scelta dei vaccini sia puramente una scelta politica… - nonnona23928040 : RT @lucabattanta: Sputnik a San Marino. Ho sempre più l'idea che in UE ed in Italia la scelta dei vaccini sia puramente una scelta politica… - sottonaperfrank : @mbiscottx TE LO GIURO io e la prof stavamo parlando di san Marino e lei fa 'ma il papa dove sta?' e io tipo così ???????? -