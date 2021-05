San Godenzo | pensionato dà fuoco a scarti vegetali e incendia un castagneto Denunciato

(Di martedì 11 maggio 2021) Unè statodai carabinieri forestali con l'accusa di aver provocato un incendio in un. I militari della stazione di Sansono intervenuti in località Caprile per un incendio che stava interessando unda frutto e parte di un bosco ceduo di castagno. I primi accertamenti effettuati hanno fatto capire che l'incendio era stato innescato da un abbruciamento diderivanti dalla coltivazione delL'articolo proviene da Firenze Post.

Le indagini erano partite da un rogo sviluppatosi in un castagneto di circa 1.500 metri quadrati in località Caprile, nel comune di, sui monti fiorentini. Secondo quanto ricostruito dai ...- Ha acceso un fuoco ma le fiamme hanno attaccato il vicino bosco di castagni distruggendolo. A finire nei guai un anziano che dopo le indagini dei carabinieri forestali è stato denunciato ...SAN GODENZO (FIRENZE) - Un pensionato è stato denunciato dai carabinieri forestali carabinieri forestali con l'accusa di aver provocato un incendio in un ...Un pensionato è stato denunciato dai carabinieri forestali con l'accusa di incendio boschivo colposo. Le indagini erano partite da un rogo sviluppatosi in ...