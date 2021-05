Salvini: Negli ultimi giorni in Campania più di 70 amministratori hanno aderito alla Lega (Di martedì 11 maggio 2021) “Negli ultimi giorni più di 70 amministratori campani hanno scelto di aderire alla Lega. Si tratta di sindaci e consiglieri comunali: è l’ennesima conferma che il partito cresce, da Nord a Sud, nel nome della buona amministrazione e del buongoverno. L’obiettivo è fare sempre di più e sempre meglio, nell’interesse supremo dei campani e di tutti gli italiani, con la convinzione di fare bene già alle prossime amministrative a partire da Napoli città”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) “più di 70campaniscelto di aderire. Si tratta di sindaci e consiglieri comunali: è l’ennesima conferma che il partito cresce, da Nord a Sud, nel nome della buona amministrazione e del buongoverno. L’obiettivo è fare sempre di più e sempre meglio, nell’interesse supremo dei campani e di tutti gli italiani, con la convinzione di fare bene già alle prossime amministrative a partire da Napoli città”. Lo afferma il leader dellaMatteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

