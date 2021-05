Salvini: “La posizione della Lega? Riaprire con buonsenso” (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – “Anche oggi, come da settimane, dati confortanti: 16.503 guariti, 592 ricoverati in meno, 102 terapie intensive in meno. Sono contento perché finalmente – almeno a parole – tutti si dicono pronti a rivedere chiusure, limiti, divieti e coprifuoco come chiediamo da tempo. Attendiamo i fatti”. Così su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), che aggiunge: “La posizione della Lega è Riaprire con buonsenso, per tutelare il diritto al lavoro, di giorno e di sera, liberando energie e lavoro. Io mi fido degli italiani. #nocoprifuoco”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – “Anche oggi, come da settimane, dati confortanti: 16.503 guariti, 592 ricoverati in meno, 102 terapie intensive in meno. Sono contento perché finalmente – almeno a parole – tutti si dicono pronti a rivedere chiusure, limiti, divieti e coprifuoco come chiediamo da tempo. Attendiamo i fatti”. Così su Facebook il leader, Matteo(foto), che aggiunge: “Lacon, per tutelare il diritto al lavoro, di giorno e di sera, liberando energie e lavoro. Io mi fido degli italiani. #nocoprifuoco”. L'articolo L'Opinionista.

