Salvatore Riccio commissario del Governo per la fusione delle Camere di Commercio di Avellino e Benevento

(Di martedì 11 maggio 2021) Il ministro Giancarlo Giorgetti nominaper ladidi, giustificando il provvedimento col “mancato rispetto dei termini per procedere all’accorpamento dei due Enti camerali, che doveva avvenire entro il 30 novembre”. Già componente del collegio dei revisori dei conti, come dirigente di II Fascia del ministero dell’Economia eFinanze,è attualmente direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. Resterà in carica – come scrive il ministro – “fino all’avvenuta”. Sarà coadiuvato, nel suo lavoro, da Gaetano Mosella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

