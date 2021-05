Salute: Riccardi, costruttivo dialogo con sindacati dirigenza sanità (Di martedì 11 maggio 2021) Palmanova, 11 mag – “Mettere sulla carta quelle cose che si possono fare insieme in questa seconda parte della legislatura, dopo che l’emergenza della pandemia auspicabilmente sarà stata mitigata. Da parte mia ne pongo una: quella di intervenire sul comparto dell’emergenza”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso di un incontro con i rappresentanti dell’Intersindacale Medica (dirigenza dell’area della sanità). Di fatto Riccardi ha parlato di una nuova fase di dialogo che segue a un periodo in cui buona parte delle energie si sono riversate sul Covid. “Costruiamo insieme le cose si possono fare, senza trascurare l’opportunità offerta dal Recovery Plan, nell’eventualità in cui le Regioni potranno venire ... Leggi su udine20 (Di martedì 11 maggio 2021) Palmanova, 11 mag – “Mettere sulla carta quelle cose che si possono fare insieme in questa seconda parte della legislatura, dopo che l’emergenza della pandemia auspicabilmente sarà stata mitigata. Da parte mia ne pongo una: quella di intervenire sul comparto dell’emergenza”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alladel Friuli Venezia Giulia, Riccardo, nel corso di un incontro con i rappresentanti dell’Intersindacale Medica (dell’area della). Di fattoha parlato di una nuova fase diche segue a un periodo in cui buona parte delle energie si sono riversate sul Covid. “Costruiamo insieme le cose si possono fare, senza trascurare l’opportunità offerta dal Recovery Plan, nell’eventualità in cui le Regioni potranno venire ...

