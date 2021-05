Sally Buzbee nuova direttrice del Washington Post: è la prima donna dopo 144 anni (Di martedì 11 maggio 2021) Per la prima volta in 144 anni di storia, il Washington Post ha una direttrice donna. Si tratta di Sally Buzbee, giornalista 55enne che prenderà il Posto dell’uscente Martin Baron, andato in pensione alla fine di febbraio dopo un mandato di otto anni e dieci premi Pulitzer. “Sono onorata di essere la prima donna in questo Posto” ha detto la Buzbee, ex direttrice esecutiva e vicepresidente dell’Associated Press, la più importante agenzia di stampa statunitense. “Sono stata fortunata ad avere uno dei migliori incarichi nel giornalismo e sono entusiasta di accettare una sfida completamente nuova – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Per lavolta in 144di storia, ilha una. Si tratta di, giornalista 55enne che prenderà ilo dell’uscente Martin Baron, andato in pensione alla fine di febbraioun mandato di ottoe dieci premi Pulitzer. “Sono onorata di essere lain questoo” ha detto la, exesecutiva e vicepresidente dell’Associated Press, la più importante agenzia di stampa statunitense. “Sono stata fortunata ad avere uno dei migliori incarichi nel giornalismo e sono entusiasta di accettare una sfida completamente– ha ...

