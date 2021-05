Salernitana in Serie A | Lotito | «Rispetteremo le norme»

(Di martedì 11 maggio 2021) Claudioha parlato della doppia proprietà ora che laè stata promossa inA Ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Claudio, presidente dellaoltre che della Lazio, parla di cosa farà dopo la promozione inA del club campano. «Non è un problema. Ci atterremo al rispetto pedissequo delle. Gravina? Non entro nel merito. Rispetto dellee basta. Io ai tifosi dico: ho preso questa squadra in eccellenza e ho rispettato l’impegno che ho assunto. Ora non succede nulla, sta inA». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Serie

È presidente della Lazio, è presidente della, dea risvegliata. Entrambe sono inA da ieri, ma multiproprietà e multipresidenzialità non sono consentite, le norme federali sono ......//twitter.com/sscnapoli/status/1392013919238172672 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Juventus, a Nedved il tapiro d'oro: "Siamo in difficoltà, ma Pirlo resta"inA,...Non sarà un’impresa come quella conquistata con il Carpi nel 2014-15, ma ancora una volta Fabrizio Castori si conferma come un allenatore che sa vincere, uno specialista ...L'allenatore manda un messaggio ai nostri lettori dopo la promozione in Serie A con Tullio Calzone e Franco Esposito.