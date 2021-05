Salario minimo per lavoratori e imprese, la proposta del M5s con Di Maio e Catalfo: la diretta (Di martedì 11 maggio 2021) La crisi causata dalla pandemia da Covid-19 ha aumentato le disuguaglianze in Italia, acuendo i problemi legati a forme contrattuali prive di tutele. Il M5s ha proposto, per il nostro Paese, una riforma del Salario minimo per i lavoratori e le imprese. Ne parlano in diretta il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, la sottosegretaria al Lavoro, Rossella Accotto, la presidente della commissione Lavoro, Susy Matrisciano, la senatrice ed ex ministra Nunzia Catalfo, la capogruppo in commissione Politiche Ue, Francesca Galizia, la deputata Enrica Segneri, la capa delegazione del M5s in Europa, Tiziana Beghin e l’europarlamentare Daniela Rondinelli. Modera il dibattito la giornalista de ilFattoQuotidiano.it Chiara Brusini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) La crisi causata dalla pandemia da Covid-19 ha aumentato le disuguaglianze in Italia, acuendo i problemi legati a forme contrattuali prive di tutele. Il M5s ha proposto, per il nostro Paese, una riforma delper ie le. Ne parlano inil ministro degli Esteri, Luigi Di, la sottosegretaria al Lavoro, Rossella Accotto, la presidente della commissione Lavoro, Susy Matrisciano, la senatrice ed ex ministra Nunzia, la capogruppo in commissione Politiche Ue, Francesca Galizia, la deputata Enrica Segneri, la capa delegazione del M5s in Europa, Tiziana Beghin e l’europarlamentare Daniela Rondinelli. Modera il dibattito la giornalista de ilFattoQuotidiano.it Chiara Brusini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

