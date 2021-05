Ryley Walker | «Scrivere canzoni è quasi un flusso di coscienza»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 12 maggio 2021), dall’Illinois, ma ora di stanza nella Grande Mela, è un talento limpido, capace di spalancare mondi conespanse, che pescano da mille suggestioni ed alfabeti, mantenendo però sempre una voce inconfondibile. È da poco uscito il nuovo Course in Fable per la sua etichetta Husky Pants Records. Un disco luminoso, sospeso tra languori West Coast, psichedelia in super 8, folk limpido ed elettrico ed una grammatica sghemba da Van Morrison prestato all’indie rock capace di esplodere in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.