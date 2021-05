Russia: studenti si lanciano dalle finestre per sfuggire alla sparatoria (Di martedì 11 maggio 2021) Sono immagini tragiche quelle arrivano da Kazan , nella Russia centrale, dove un diciannovenne ha aperto il fuoco in una scuola uccidendo 11 persone. Per provare a sfuggire alla furia omicida alcuni ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 11 maggio 2021) Sono immagini tragiche quelle arrivano da Kazan , nellacentrale, dove un diciannovenne ha aperto il fuoco in una scuola uccidendo 11 persone. Per provare afuria omicida alcuni ...

Advertising

Tg1Rai : Strage di studenti in #Russia. Un 19enne ha fatto irruzione in una scuola di #Kazan ed aperto il fuoco all'impazzat… - fanpage : Strage in una scuola di Kazan, 17enne apre il fuoco e uccide 8 studenti e un insegnante - Corriere : Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola - Enrico11865070 : RT @Asiablog_it: ?#RUSSIA ???? Almeno 11 persone, in maggioranza studenti, sono rimaste uccise in una sparatoria in una scuola di #Kazan, ca… - lucillalilla : RT @Asiablog_it: ?#RUSSIA ???? Sarebbe un 19enne il responsabile della strage in una scuola di #Kazan: il giovane ha fatto irruzione nell'is… -