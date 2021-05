Russia, sparatoria in una scuola di Kazan: almeno 11 morti e 30 feriti (Di martedì 11 maggio 2021) Tra le vittime diversi studenti e anche un insegnante. Fermato un 17enne, ucciso il suo complice: si era barricato nell’edificio con degli ostaggi Leggi su corriere (Di martedì 11 maggio 2021) Tra le vittime diversi studenti e anche un insegnante. Fermato un 17enne, ucciso il suo complice: si era barricato nell’edificio con degli ostaggi

