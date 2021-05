Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: almeno 11 morti e 30 morti (Di martedì 11 maggio 2021) Strage in una scuola superiore a Kazan , nel centro della Russia. Due persone hanno aperto il fuoco uccidendo almeno 11 persone , tra cui 8 studenti e un insegnante. I feriti sarebbero una trentina. A ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Strage in unasuperiore a, nel centro della. Due persone hanno aperto il fuoco uccidendo11 persone , tra cui 8 studenti e un insegnante. I feriti sarebbero una trentina. A ...

