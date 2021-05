Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: alcuni ragazzi si buttano dalle finestre del secondo piano per fuggire dal killer (Di martedì 11 maggio 2021) Tragedia in Russia nel primo giorno di lavoro dopo il lungo ponte di maggio. A Kazan, la capitale del Tatarstan, un giovane di 19 anni si è reso protagonista di una strage, entrando nella scuola numero 157 – dove si era diplomato quattro anni fa – e aprendo il fuoco all’impazzata armato di una mitragliatrice. Il governatore del Tatarstan, Rustam Minnikhanov, parla di sette morti e sedici feriti, alcuni gravissimi. Ma le agenzie russe, citando fonti di polizia, hanno riferito di undici morti e oltre trenta feriti. Ad aggiungere particolari drammatici sono poi i molti testimoni oculari e i tanti video pubblicati sui social network. Dilyara Samigullina, che stava passando davanti all’edificio scolastico al momento della sparatoria, ha detto alla Tass di aver visto “diversi ragazzi” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Tragedia innel primo giorno di lavoro dopo il lungo ponte di maggio. A, la capitale del Tatarstan, un giovane di 19 anni si è reso protagonista di una strage, entrando nellanumero 157 – dove si era diplomato quattro anni fa – e aprendo il fuoco all’impazzata armato di una mitragliatrice. Il governatore del Tatarstan, Rustam Minnikhanov, parla di sette morti e sedici feriti,gravissimi. Ma le agenzie russe, citando fonti di polizia, hanno riferito di undici morti e oltre trenta feriti. Ad aggiungere particolari drammatici sono poi i molti testimoni oculari e i tanti video pubblicati sui social network. Dilyara Samigullina, che stava passando davanti all’edificio scolastico al momento della, ha detto alla Tass di aver visto “diversi” ...

