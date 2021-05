Russia: attacco a scuola, sale a 11 il bilancio dei morti (Di martedì 11 maggio 2021) E' salito a 11 il numero dei morti nella sparatoria in una scuola di Kazan: lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando i servizi di emergenza locali. Intanto, secondo una fonte citata dalla Tass, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) E' salito a 11 il numero deinella sparatoria in unadi Kazan: lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando i servizi di emergenza locali. Intanto, secondo una fonte citata dalla Tass, il ...

