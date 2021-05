Running, Milano Marathon 2021: Titus Ekiru punta al bis di successi (Di martedì 11 maggio 2021) La special edition della Generali Milano Marathon 2021 andrà in scena domenica 16 maggio, proponendo agli appassionati un parco atleti di tutto rispetto. Tra i runners élite che compongo l’entry list dell’evento meneghino vi sono Workenesh Edesa e Azmera Gebru, talentuose esponenti del fiorente movimento di Running etiope, per quanto concerne la categoria maschile. Tra le donne, inoltre, performeranno in Lombardia ance Besu Sado e Bornes Kitur, credibili contendenti per il successo finale. Nel maschile, invece, presenti il keniota Titus Ekiru, campione in carica della manifestazione milanese e favorito per il bis, affiancato e contrastato da Leul Gebresilase, Asfefa Mengstu, Reuben Kipyego e Seifu Tura. Da evidenziare che la Milano Marathon sarà uno ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) La special edition della Generaliandrà in scena domenica 16 maggio, proponendo agli appassionati un parco atleti di tutto rispetto. Tra i runners élite che compongo l’entry list dell’evento meneghino vi sono Workenesh Edesa e Azmera Gebru, talentuose esponenti del fiorente movimento dietiope, per quanto concerne la categoria maschile. Tra le donne, inoltre, performeranno in Lombardia ance Besu Sado e Bornes Kitur, credibili contendenti per il successo finale. Nel maschile, invece, presenti il keniota, campione in carica della manifestazione milanese e favorito per il bis, affiancato e contrastato da Leul Gebresilase, Asfefa Mengstu, Reuben Kipyego e Seifu Tura. Da evidenziare che lasarà uno ...

