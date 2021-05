Rubato il furgone della Nazionale di calcio in carrozzina, il capitano andò a Sanremo con Ibra: «Aiutateci» – Il video (Di martedì 11 maggio 2021) Dovevano partire per un ritiro, ma il loro furgone è stato Rubato alla vigilia di uno degli eventi più importanti della stagione. Vittime dell’episodio i giocatori della “Oltre Sport“, squadra di calcio in carrozzina dalla quale erano stati selezioni cinque giocatori in vista dei Powerchain Sport evento sportivo che si terrà a Jesolo dal prossimo 13 maggio. Il fatto è avvenuto a Trani, nei presi della Chiesa dei Santi angeli custodi. Il furto è stato denunciato ai carabinieri del posto che stanno indagando sull’accaduto. «Nel furgone ci sono le nostre carrozzine da gioco, le attrezzature e soprattutto i nostri sogni e sacrifici», hanno scritto sulla pagina ufficiale Facebook i responsabili della squadra, lanciando un appello ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Dovevano partire per un ritiro, ma il loroè statoalla vigilia di uno degli eventi più importantistagione. Vittime dell’episodio i giocatori“Oltre Sport“, squadra diindalla quale erano stati selezioni cinque giocatori in vista dei Powerchain Sport evento sportivo che si terrà a Jesolo dal prossimo 13 maggio. Il fatto è avvenuto a Trani, nei presiChiesa dei Santi angeli custodi. Il furto è stato denunciato ai carabinieri del posto che stanno indagando sull’accaduto. «Nelci sono le nostre carrozzine da gioco, le attrezzature e soprattutto i nostri sogni e sacrifici», hanno scritto sulla pagina ufficiale Facebook i responsabilisquadra, lanciando un appello ...

Advertising

AnsaPuglia : Rubato in Puglia furgone nazionale di calcio in carrozzina. Era pronto per la partenza del ritiro a Jesolo #ANSA - NoiNotizie : Trani: rubato furgone della squadra di calcio in carrozzina elettronica - tvprato : Parcheggiano un furgone rubato di fronte a un’autofficina: le immagini di videosorveglianza permettono di individua… - corrmezzogiorno : #Bari Rubato a Trani il furgone nazionale di calcio in carrozzina - salvfor3 : RT @Radio1Rai: ??Rubato nella notte, a Trani, il furgone della #OltreSport, squadra di #calcio in #carrozzina pronta per partire per il riti… -