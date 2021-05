“Rousseau” e grillini litigano sui soldi: «Il M5S non ha restituito 7 milioni di euro» (Di martedì 11 maggio 2021) Nemesi. Come altro definire la parabola di un movimento nato sul poraccismo (versione pop del pauperismo francescano) e che rischia ora di restare accecato dal colore dei soldi? Ormai non c’è giorno senza veder incrociare le lame tra quel che resta del M5S e l’Associazione Rousseau di Davide Casaleggio. Prima i database con i nomi degli iscritti. Ora i 7 milioni di euro delle restituzioni degli eletti 5Stelle. soldi fermi da tempo, reliquia di un’epoca definitivamente tramontata. Parlare ora con un grillino di restituzioni, rimborsi o scontrini equivale esporsi ad un vaffa senza rimedio. Ma i soldi fermi sono anche un’occasione di polemica politica. Polemico post dell’Associazione Rousseau Per Rousseau e per gli espulsi dal MoVimento, non c’è bisogno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) Nemesi. Come altro definire la parabola di un movimento nato sul poraccismo (versione pop del pauperismo francescano) e che rischia ora di restare accecato dal colore dei? Ormai non c’è giorno senza veder incrociare le lame tra quel che resta del M5S e l’Associazionedi Davide Casaleggio. Prima i database con i nomi degli iscritti. Ora i 7didelle restituzioni degli eletti 5Stelle.fermi da tempo, reliquia di un’epoca definitivamente tramontata. Parlare ora con un grillino di restituzioni, rimborsi o scontrini equivale esporsi ad un vaffa senza rimedio. Ma ifermi sono anche un’occasione di polemica politica. Polemico post dell’AssociazionePere per gli espulsi dal MoVimento, non c’è bisogno ...

