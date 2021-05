Rosario Livatino, giudice martire: il super testimone e i giovani di Bergamo (Di martedì 11 maggio 2021) Con una emozionante cerimonia nella cattedrale di Agrigento, domenica il giudice Rosario Livatino è stato proclamato beato. Il 21 settembre 1990, sulla statale 640 che da Canicattì porta ad Agrigento Rosario Livatino, autore di coraggiose inchieste contro la criminalità organizzata, fu trucidato dalla stidda, una mafia locale. Il suo barbaro omicidio si aggiungeva a tanti altri che colpirono in quegli anni la magistratura: il 25 settembre 1988 viene trucidato insieme al figlio il giudice Antonio Saetta, il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci perde la vita Giovanni Falcone, il 19 luglio 1992 una nuova strage colpisce tra gli altri Paolo Borsellino. Il 21 settembre 1990 Rosario Livatino era solo sulla sua Ford Fiesta, la giacca ordinatamente appesa al ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Con una emozionante cerimonia nella cattedrale di Agrigento, domenica ilè stato proclamato beato. Il 21 settembre 1990, sulla statale 640 che da Canicattì porta ad Agrigento, autore di coraggiose inchieste contro la criminalità organizzata, fu trucidato dalla stidda, una mafia locale. Il suo barbaro omicidio si aggiungeva a tanti altri che colpirono in quegli anni la magistratura: il 25 settembre 1988 viene trucidato insieme al figlio ilAntonio Saetta, il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci perde la vita Giovanni Falcone, il 19 luglio 1992 una nuova strage colpisce tra gli altri Paolo Borsellino. Il 21 settembre 1990era solo sulla sua Ford Fiesta, la giacca ordinatamente appesa al ...

