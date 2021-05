Rosa Di Grazia sparita da Instagram: il perché è tragicomico (Di martedì 11 maggio 2021) Lo scorso mese la ballerina di Amici Rosa Di Grazia è riuscita a conquistare siti e settimanali di gossip grazie al suo rapporto con Lorella Cuccarini e la sua storia d’amore con il cantante Deddy. Da oltre una settimana, però, di Rosa Di Grazia si sono perse le tracce sui social e la cosa ha molto allarmato i suoi fan dato che questa è la settimana della finale di Amici che vede il suo compagno Deddy contendersi la vittoria con Sangiovanni, Alessandro, Giulia ed Aka7even. Secondo quanto raccontato dalla ballerina su Facebook, il suo profilo Instagram sarebbe al momento irraggiungibile perché non riuscirebbe più a loggarsi. “Eccomi ragazzi perdonatemi se mi faccio viva solo ora. Cercherò nei prossimi giorni di essere un po’ più attiva almeno qui. Purtroppo sto ancora risolvendo i ... Leggi su biccy (Di martedì 11 maggio 2021) Lo scorso mese la ballerina di AmiciDiè riuscita a conquistare siti e settimanali di gossip grazie al suo rapporto con Lorella Cuccarini e la sua storia d’amore con il cantante Deddy. Da oltre una settimana, però, diDisi sono perse le tracce sui social e la cosa ha molto allarmato i suoi fan dato che questa è la settimana della finale di Amici che vede il suo compagno Deddy contendersi la vittoria con Sangiovanni, Alessandro, Giulia ed Aka7even. Secondo quanto raccontato dalla ballerina su Facebook, il suo profilosarebbe al momento irraggiungibilenon riuscirebbe più a loggarsi. “Eccomi ragazzi perdonatemi se mi faccio viva solo ora. Cercherò nei prossimi giorni di essere un po’ più attiva almeno qui. Purtroppo sto ancora risolvendo i ...

