Romania, dose premio di vaccino anti - Covid ai visitatori del castello di Dracula (Di martedì 11 maggio 2021) Se visiti il castello del Conte Dracula, in Romania, 'vinci' una dose di vaccino anti - Covid ma anche un tour nella camera delle torture. Tutto gratis, ovviamente. E' la formula ideata dal castello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Se visiti ildel Conte, in, 'vinci' unadima anche un tour nella camera delle torture. Tutto gratis, ovviamente. E' la formula ideata dal...

Advertising

antdesigner78 : RT @HuffPostItalia: In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula - enr_gav : RT @HuffPostItalia: In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula - Dome689 : RT @HuffPostItalia: In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula - Pande_Monio : RT @HuffPostItalia: In Romania dose premio ai visitatori del castello del Conte Dracula -