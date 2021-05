Roma. Viene ricoverato a causa Covid, il gatto però resta solo senz’acqua né cibo: salvato dall’Enpa (Di martedì 11 maggio 2021) Il signor Luciano qualche settimana fa è risultato positivo al Covid-19, vive da solo in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe: Cucciolo, un gatto dal pelo color ruggine. Giorno dopo giorno però, le sue condizioni si sono aggravate fino al giorno in cui è stato costretto al ricovero ospedaliero. Nella fretta di aiutare il paziente e portarlo in ospedale, gli operatori sanitari non hanno notato che Cucciolo fosse in casa; sbattendo così la porta di fretta e lasciando all’interno non solo il gatto ma anche le chiavi. Leggi anche: Choc a Roma, si intrufola a scuola poi rapina e violenta la cuoca: è caccia all’uomo Covid e animali domestici: arriva l’Enpa Una storia difficile ma anche a lieto fine, che riaccende la speranza nei confronti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Il signor Luciano qualche settimana fa è risultato positivo al-19, vive dain compagnia del suo fedele amico a quattro zampe: Cucciolo, undal pelo color ruggine. Giorno dopo giorno, le sue condizioni si sono aggravate fino al giorno in cui è stato costretto al ricovero ospedaliero. Nella fretta di aiutare il paziente e portarlo in ospedale, gli operatori sanitari non hanno notato che Cucciolo fosse in casa; sbattendo così la porta di fretta e lasciando all’interno nonilma anche le chiavi. Leggi anche: Choc a, si intrufola a scuola poi rapina e violenta la cuoca: è caccia all’uomoe animali domestici: arriva l’Enpa Una storia difficile ma anche a lieto fine, che riaccende la speranza nei confronti ...

