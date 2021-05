Roma, Mourinho: “Prendere decisioni dure è un arte, vi rivelo i miei segreti” (Di martedì 11 maggio 2021) José Mourinho ha rivelato alcune strategie per essere sempre in grado di compiere scelte difficili.Tecnico dal grande lustro e dalla spiccata fama internazionale, il portoghese è oggi sotto gli occhi di tutti per il suo passaggio alla Roma a partire dalla prossima stagione. Una scelta certamente significativa, che potrebbe aiutare l'ex allenatore dell'Inter a scrivere un nuovo importante capitolo della sua carriera e a riscattare le ultime deludenti annate sportive.xInter-Roma, il club nerazzurro annulla la conferenza di Conte: il motivoIn un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di XTB - noto broker finanziario del quale Mourinho è brand ambassador -, il tecnico classe '63 ha raccontato tutti i suoi segreti in merito ad alcune decisioni prese nell'arco della sua carriera. ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Joséha rivelato alcune strategie per essere sempre in grado di compiere scelte difficili.Tecnico dal grande lustro e dalla spiccata fama internazionale, il portoghese è oggi sotto gli occhi di tutti per il suo passaggio allaa partire dalla prossima stagione. Una scelta certamente significativa, che potrebbe aiutare l'ex allenatore dell'Inter a scrivere un nuovo importante capitolo della sua carriera e a riscattare le ultime deludenti annate sportive.xInter-, il club nerazzurro annulla la conferenza di Conte: il motivoIn un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di XTB - noto broker finanziario del qualeè brand ambassador -, il tecnico classe '63 ha raccontato tutti i suoiin merito ad alcuneprese nell'arco della sua carriera. ...

