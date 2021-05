Roma, cuoca rapinata e violentata nella sala mensa della scuola: caccia all’aggressore (Di martedì 11 maggio 2021) nella mattina di oggi, martedì 11 maggio, un uomo si è introdotto nell’istituto Santa Chiara di via Caterina Troiani del quartiere Torrino a Roma e ha rapinato e violentato una donna impiegata come cuoca nella sala mensa. La donna ha denunciato che un uomo sconosciuto di origini straniere l’ha minacciata con un coltello e l’ha violentata, dopo averla derubata dei soldi che aveva in borsa. Sotto choc è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio. L’aggressore sarebbe entrato direttamente in mensa e ha chiuso la cuoca in uno sgabuzzino. La donna è stata liberata dalla direttrice della scuola. nella scuola è arrivata la Scientifica che sta ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021)mattina di oggi, martedì 11 maggio, un uomo si è introdotto nell’istituto Santa Chiara di via Caterina Troiani del quartiere Torrino ae ha rapinato e violentato una donna impiegata come. La donna ha denunciato che un uomo sconosciuto di origini straniere l’ha minacciata con un coltello e l’ha, dopo averla derubata dei soldi che aveva in borsa. Sotto choc è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio. L’aggressore sarebbe entrato direttamente ine ha chiuso lain uno sgabuzzino. La donna è stata liberata dalla direttriceè arrivata la Scientifica che sta ...

