Roma, Alitalia di nuovo in piazza per chiedere al governo di assumersi le proprie responsabilità (Di martedì 11 maggio 2021) Questa mattina in piazza San Silvestro si è riunita un’assemblea dei manifestanti per discutere della questione Alitalia per dividersi poi in tre delegazioni con l’obiettivo di incontrare i tre partiti di maggioranza al governo, Pd, M5S e Lega. Questa manifestazione è stata indetta da USB Lavoro Privato insieme a Cub Trasporti, Air Crew Committee, Naca Piloti Alitalia e Cityliner. “Loro devono assumersi le responsabilità di quello che stanno facendo”. Queste le parole di lavoratori che chiedono al governo di essere ascoltati. Vogliono risposte riguardanti la perdita di migliaia di posti di lavoro legati a quello che è uno dei settori fondamentali per l’economia italiana, il turismo. Vogliono sapere, inoltre, se l’investimento pubblico di cui sono responsabili può ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Questa mattina inSan Silvestro si è riunita un’assemblea dei manifestanti per discutere della questioneper dividersi poi in tre delegazioni con l’obiettivo di incontrare i tre partiti di maggioranza al, Pd, M5S e Lega. Questa manifestazione è stata indetta da USB Lavoro Privato insieme a Cub Trasporti, Air Crew Committee, Naca Pilotie Cityliner. “Loro devonoledi quello che stanno facendo”. Queste le parole di lavoratori che chiedono aldi essere ascoltati. Vogliono risposte riguardanti la perdita di migliaia di posti di lavoro legati a quello che è uno dei settori fondamentali per l’economia italiana, il turismo. Vogliono sapere, inoltre, se l’investimento pubblico di cui sono responsabili può ...

