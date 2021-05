Roblox fa paura! Ha più di 42 milioni di giocatori attivi al giorno

(Di martedì 11 maggio 2021) La piattaforma di giocoha generato entrate per $ 387per i tre mesi terminati a marzo 2021. Nel comunicare i suoi risultati finanziari, la società ha dichiarato che i suoi ricavi per il trimestre sono aumentati del 140%. Secondo quanto riferito,ha registrato anche 42,1di utentigiornalieri, con un aumento del 79%. "Una parte fondamentale dell'essere umani è connettersi con gli altri e siamo ispirati dal modo in cui la comunitàcrea e condivide esperienze per giocare, lavorare e persino imparare insieme", ha affermato il CEO David Baszucki. "L'opportunità per ciò che stiamo costruendo inè enorme e continueremo a fare investimenti a lungo termine mentre costruiamo una piattaforma di co-esperienza umana che consente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roblox paura

Tom's Hardware Italia

... soprattutto per chi soffre di coulrofobia: ladei clown. Alcuni giocatori hanno scoperto che inè nascosto un breve video in cui troviamo un uomo che indossa una maschera da clown . Il ...... Alexa e Katie Haidel Buio? Danger Force Henry Danger High School Musical: The Musical: The ... Among Us Animal Crossing: New Horizons Fortnite Minecraft Pokémon GOCATEGORIE ITALIANE: ...All'interno del titolo di successo Roblox, alcuni giocatori hanno scovato di recente un easter-egg particolarmente inquietante.