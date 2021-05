Riunione Lega Serie A | sul tavolo Superlega e fondi C’è Agnelli

(Di martedì 11 maggio 2021) I 20 club diA si ritrovano a Milano in unainformale per discutere di Super: i dettagli Alle 11 di questa mattina è iniziata unainformale tra i club diA riuniti a Palazzo Parigi. Un incontro fissato da tempo in cui si potrebbe tornare a parlare, secondo le indiscrezioni di questi giorni, della questione riguardante idi investimento Cvc-Advent-Fsi che avevano presentato un’offerta da 1,7 miliardi di euro per la creazione di una media company, ipotesi poi tramontata. Certamente si parlerà anche della Supere delle dimissioni di Scaroni, presidente del Milan, da consigliere della. Pochi minuti fa è entrato a Palazzo Parigi anche il presidente della Juve Andrea ...

Calcio News 24

I 20 club di Serie A si ritrovano a Milano in unainformale per discutere di Superlega e fondi: i dettagli Alle 11 di questa mattina è iniziata unainformale tra i club di Serie A riuniti a Palazzo Parigi. Un incontro fissato da tempo in cui si potrebbe tornare a parlare, secondo le indiscrezioni di questi giorni, della questione riguardante idi investimento Cvc-Advent-Fsi che avevano presentato un'offerta da 1,7 miliardi di euro per la creazione di una media company, ipotesi poi tramontata. Certamente si parlerà anche della Supere delle dimissioni di Scaroni, presidente del Milan, da consigliere della. Pochi minuti fa è entrato a Palazzo Parigi anche il presidente della Juve Andrea ...