Ripepi: “non ho mai suggerito alla signora nigeriana di perdonare qualcuno che neanche conosco, e? accusa falsa e calunniosa” (Di martedì 11 maggio 2021) Ripepi: “non ho mai suggerito alla signora nigeriana di perdonare qualcuno che neanche conosco, mi tutelerò nelle sedi opportune” “Apprendo dai giornali questa nuova infondata, falsa e calunniosa accusa nei miei confronti che ha origine da quattro righe di una sentenza nella quale una donna nigeriana ha dichiarato che le avrei detto di perdonare un tale funzionario di Banca che non ho mai conosciuto. Per tale invito al perdono la signora nigeriana madre della ragazzina abusata sarebbe andata a ritirare la denuncia alla Polizia. Nego categoricamente quanto dichiarato dalla ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021): “non ho maidiche, mi tutelerò nelle sedi opportune” “Apprendo dai giornali questa nuova infondata,nei miei confronti che ha origine da quattro righe di una sentenza nella quale una donnaha dichiarato che le avrei detto diun tale funzionario di Banca che non ho mai conosciuto. Per tale invito al perdono lamadre della ragazzina abusata sarebbe andata a ritirare la denunciaPolizia. Nego categoricamente quanto dichiarato d...

Advertising

RistagnoAnna : RT @Franco32656300: @edigram @repubblica @GiorgiaMeloni @FratelliLe Tace la signora di Bibbiano. Oggi non ci sono parole di protesta. Bian… - g_brunella : RT @Kaosantifa: Leggete. Questi sono i difensori dei valori cristiani e della famiglia tradizionale. Questi sono quelli che, con la bava al… - sindaco_roma : RT @Franco32656300: @edigram @repubblica @GiorgiaMeloni @FratelliLe Tace la signora di Bibbiano. Oggi non ci sono parole di protesta. Bian… - sindaco_roma : RT @Kaosantifa: Leggete. Questi sono i difensori dei valori cristiani e della famiglia tradizionale. Questi sono quelli che, con la bava al… - citynowit : Si tratta di un altro caso, seppure simile, rispetto a quello emerso alcuni mesi fa. Ripepi non è indagato -