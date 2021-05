Riforma pensioni, Quota 41 o uscita a 62 anni? Le ultime novità (Di martedì 11 maggio 2021) Il Governo Draghi è a lavoro per la tanto attesa Riforma delle pensioni. Tra le proposte più interessanti Quota 41 o l’uscita a 62 anni. Andiamo a scoprire le ultime novità. Il tema delle pensioni è estremamente delicato e dibattuto. L’uscita dal mercato del lavoro rappresenta per molti cittadini un traguardo importante. Dopo tanti anni di lavoro L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 11 maggio 2021) Il Governo Draghi è a lavoro per la tanto attesadelle. Tra le proposte più interessanti41 o l’a 62. Andiamo a scoprire le. Il tema delleè estremamente delicato e dibattuto. L’dal mercato del lavoro rappresenta per molti cittadini un traguardo importante. Dopo tantidi lavoro L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

FrascellaPaolo : RT @TrendOnline: Via alla #riforma #pensioni, Quota 42 e uscita a 62 anni - bollettinoADAPT : RT @Michele_ds95: Per riaprire i lavori per la riforma delle #pensioni, @cgilnazionale @CislNazionale e @UILofficial hanno lanciato la piat… - zazoomblog : Riforma Pensioni 2021 news: Quota 41 diventa ufficiale? - #Riforma #Pensioni #news: #Quota - Michele_ds95 : Per riaprire i lavori per la riforma delle #pensioni, @cgilnazionale @CislNazionale e @UILofficial hanno lanciato l… - TrendOnline : Cosa si nasconde dietro al dibattito aperto in queste settimane sulla riforma delle #pensioni. La volontà del Gover… -