Riforma della giustizia, la Cartabia vede i partiti. E tenta la mediazione sulla prescrizione. “In cinque anni dobbiamo ridurre del 40% i tempi dei giudizi civili e del 25% quelli penali” (Di martedì 11 maggio 2021) “sulla durata dei processi il governo si gioca tutto il recovery, non solo quello legato alla giustizia”. A mettere i puntini sulle i è la ministra Marta Cartabia (nella foto) nel corso dell’incontro sui temi della Riforma della giustizia coi capigruppo delle Commissioni di Camera e Senato. “La Commissione europea ha imposto al governo italiano alcune condizioni per ottenere i 191 miliardi dei fondi Next Generation EU. Per quanto riguarda la giustizia gli obiettivi sono chiari: in cinque anni dobbiamo ridurre del 40% i tempi dei giudizi civili e del 25% dei giudizi penali” ha riferito la guardasigilli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021) “durata dei processi il governo si gioca tutto il recovery, non solo quello legato alla”. A mettere i puntini sulle i è la ministra Marta(nella foto) nel corso dell’incontro sui temicoi capigruppo delle Commissioni di Camera e Senato. “La Commissione europea ha imposto al governo italiano alcune condizioni per ottenere i 191 miliardi dei fondi Next Generation EU. Per quanto riguarda lagli obiettivi sono chiari: indel 40% ideie del 25% dei” ha riferito la guardasigilli ...

