Riders Academy di Valentino Rossi: Cupra nuovo partner di VR46 (Di martedì 11 maggio 2021) VR46 e Cupra hanno firmato un accordo triennale che renderà il brand spagnolo official automotive partner della Riders Academy di Valentino Rossi. Nella sede di Tavullia sono già arrivate le prime Formentor VZ da 310 Cv per alcuni piloti. I Suv accompagneranno Morbidelli, Manzi, Migno e Antonelli nei vari spostamenti. “Decisione naturale” “Questo progetto nato insieme a VR46 Riders Academy è stato fortemente voluto da parte nostra, e nel contempo si è trattato per tutti noi di una decisione estremamente naturale“. Queste le prime parole di Pierantonio Vianello dopo l’ufficialità della collaborazione. Il direttore di Cupra Italia ha poi aggiunto: “Ci siamo trovati a condividere filosofia, spirito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021)hanno firmato un accordo triennale che renderà il brand spagnolo official automotivedelladi. Nella sede di Tavullia sono già arrivate le prime Formentor VZ da 310 Cv per alcuni piloti. I Suv accompagneranno Morbidelli, Manzi, Migno e Antonelli nei vari spostamenti. “Decisione naturale” “Questo progetto nato insieme aè stato fortemente voluto da parte nostra, e nel contempo si è trattato per tutti noi di una decisione estremamente naturale“. Queste le prime parole di Pierantonio Vianello dopo l’ufficialità della collaborazione. Il direttore diItalia ha poi aggiunto: “Ci siamo trovati a condividere filosofia, spirito ...

Ultime Notizie dalla rete : Riders Academy Valentino Rossi sempre più imprenditore: firmato l'accordo tra Cupra e VR46 Academy Dopo l'accordo tra la VR46 e lo sponsor arabo per il progetto giallo in MotoGP, arriva una nuova partnership a supporto della Riders Academy di Valentino Rossi. Cupra, il marchio spagnolo che esprime al massimo il concetto di stile legato alla sportività, diventa official automotive partner della VR46. Nell'ambito di questa ...

Giant e VR46: i ragazzi del Dottore si allenano sulle nuove Trance X E+ Pro Chi meglio dei ragazzi della VR46 Riders Academy è in grado di apprezzare al massimo le due ruote? Sia che si parla di moto o di semplici MTB, i giovani piloti del Team di se ne intendono e di sicuro sapranno divertirsi, e allo stesso ...

VR46 Riders Academy e Gi Group scendono in pista con oltre 1.000 ragazzi da tutta Italia Milano, 11 maggio 2021 – Più di 1.000 i giovani, in maggioranza studenti, da tutta Italia che Gi Group e VR46 Riders Academy hanno raggiunto nel quarto webinar GiWorkOut "Good Game con Gi group", l'in ...

Cupra Italia diventa official automotive partner di VR46 Riders Academy Cupra cresce ancora ed estende i suoi confini al mondo delle ruote. Nasce la partnership tra il brand di Martorell e la VR46 Riders Academy di Valentino Rossi. Tre anni che vedranno insieme i giovani ...

