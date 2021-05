Riapre a giugno lo storico Hotel Stabia di Castellammare. Gaglione: Un segnale di coraggio per la ripresa del turismo (Di martedì 11 maggio 2021) Riapre a giugno lo storico Hotel Stabia di Castellammare. Ad annunciarlo la proprietà che, in questi mesi, ha portato avanti un prezioso lavoro di restyling interno per offrire a turisti e clienti stanze moderne, locali ampi nella logica di una strategia che punti a rendere la struttura una location unica per il turismo di tutta l’area. L’Hotel Stabia rappresenta un simbolo di Castellammare e, in questo momento, si candida a diventare un punto di riferimento per il rilancio turistico del comprensorio. A rilevarlo dalla vecchia proprietà la società “Città delle Acque” formata da imprenditori del settore che hanno voluto scommettere sul destino turistico del comprensorio napoletano e sul rilancio di un albergo situato ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021)lodi. Ad annunciarlo la proprietà che, in questi mesi, ha portato avanti un prezioso lavoro di restyling interno per offrire a turisti e clienti stanze moderne, locali ampi nella logica di una strategia che punti a rendere la struttura una location unica per ildi tutta l’area. L’rappresenta un simbolo die, in questo momento, si candida a diventare un punto di riferimento per il rilancio turistico del comprensorio. A rilevarlo dalla vecchia proprietà la società “Città delle Acque” formata da imprenditori del settore che hanno voluto scommettere sul destino turistico del comprensorio napoletano e sul rilancio di un albergo situato ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapre giugno Sciorba, il 15 maggio riaprono le piscine: ritorna il nuoto libero e i corsi ... e da giugno per tutta l'estate si trasforma in una vera "spiaggia nel cuore di Genova". Con la ... Il polo natatorio più grande della Liguria riapre ai suoi soci, e lo fa "vestendosi con il suo abito ...

Il Funaro torna in scena e sono "Pochi ma buoni" ... questo è il titolo di una serie di appuntamenti fra spettacoli per adulti e bambini, musica e incontri, con cui il Funaro, da giovedì 13 maggio a mercoledì 9 giugno , riapre le porte agli spettatori ...

