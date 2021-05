Revival anni 70: il ritorno dei trend più forti (Di martedì 11 maggio 2021) Sono già passati cinquant’anni. Eppure gli anni Settanta sono più vivi che mai. Punto di svolta nella storia, i Seventies sono stati un decennio di cambiamenti culturali e movimenti giovanili. Un’era che ha portato tantissima energia e altrettante contraddizioni. Da un lato è un’epoca di glamour, di rockstar leggendarie, di “febbre del sabato sera”. Dall’altro, è anche un un decennio “impegnato”: dalle proteste pacifiste al femminismo, dal black power alle lotte per i diritti civili, le battaglie sociali sono all’ordine del giorno. Diventa forte l’interesse per una spiritualità diversa, soprattutto orientale. Tutti questi elementi hanno influito la moda, creando tendenze che non sono mai scomparse e, ancora oggi, non ci stanchiamo di riproporre. Ovviamente riviste e corrette in chiave contemporanea. Temperley, primavera estate 2021 I pantaloni a ... Leggi su amica (Di martedì 11 maggio 2021) Sono già passati cinquant’. Eppure gliSettanta sono più vivi che mai. Punto di svolta nella storia, i Seventies sono stati un decennio di cambiamenti culturali e movimenti giovanili. Un’era che ha portato tantissima energia e altrettante contraddizioni. Da un lato è un’epoca di glamour, di rockstar leggendarie, di “febbre del sabato sera”. Dall’altro, è anche un un decennio “impegnato”: dalle proteste pacifiste al femminismo, dal black power alle lotte per i diritti civili, le battaglie sociali sono all’ordine del giorno. Diventa forte l’interesse per una spiritualità diversa, soprattutto orientale. Tutti questi elementi hanno influito la moda, creando tendenze che non sono mai scomparse e, ancora oggi, non ci stanchiamo di riproporre. Ovviamente riviste e corrette in chiave contemporanea. Temperley, primavera estate 2021 I pantaloni a ...

